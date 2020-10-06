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Омск и Симферополь соединит скоростной проезд «Таврия»

Главная Общество
Омск
15:47 6 Октября 2020
поезд, железные дороги, рейсы, крым, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Добраться из Омска в Симферополь пассажиры смогут за трое суток на прямом поезде. Скоростной поезд «Таврия» начнет курсировать с 13 декабря. Время в пути по маршруту Омск-Симферополь займет 79 часов 51 минуту, а продолжительность поездки из Крыма в Сибирь составит 75 часов 10 минут.

В поезде будут купейные и плацкартные вагоны, говорится в сообществе «Железные дороги Крыма» в соцсети. Продажи билетов еще не открыты, поэтому стоимость проезда не известна.

Отметим, что с конца сентября прямые авиарейсы из Омска в Симферополь были отменены досрочно. Летом в Крым летали три авиакомпании.

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