Кавер-шоу «Песня на песню» стартует на телеканале «Продвижение» в Омске

На телеканале «Продвижение» в Омске 24 октября выйдет новое кавер-шоу «Песня на песню». В проекте будет 10 конкурсных выпусков, а в январе 2021 состоится новогодний гала-концерт. Кавер-шоу «Песня на песню» - это проект, в котором между собой соревнуются музыкальные команды Омска. Каждый выпуск посвящен определенному жанру музыки: джаз, рок, фолк, диско, рок-н-ролл, камерная музыка и другие.

Кроме того, каждая программа содержит просветительские сюжеты о жанре, рассказывающие об особенностях звучания, приемах, истории, исполнителях.

Концерт с победителями каждого выпуска, финалистами с их самыми яркими музыкальными номерами, состоится на одной из концертных площадок Омска, где пройдет финальный противостояние участников, тематика которого – «каверы» на любимые новогодние песни.

«Кавер-шоу "Песня на песню" - это первый музыкальный проект подобного формата в Омске. Это возможность услышать любимые песни совершенно в ином звучании, открыть для себя новые музыкальные имена. Этой осенью нам точно не будет скучно. Мы ждем особой вовлеченности зрителей в этот проект, так как многое будет зависеть от их выбора: треки, за которые проголосуют, прозвучат на гала-концерте, также зрители выберут коллектив, который присоединится к борьбе за главный приз», - рассказала руководитель проекта Дарья Нециевская.

Из каждого выпуска в финал проходит одна команда. Победитель определяется жюри на гала-концерте. Выбирает победителя выпуска не только жюри, но и зрители, которые смогут проголосовать за своих фаворитов в течение недели после выхода выпуска. Зрители также решат, какая из команд, не прошедших в финал, все же присоединится к борьбе за главный приз на гала-концерте.

«Песня на песню» - это совершенно новый формат шоу для Омска, который откроет для зрителей музыкальные таланты города. 20 команд. 10 выпусков. 3 месяца. 1 гала-концерт. Информационными партнерами проекта выступают «Радио Сибирь Омск» и информационный портал «Омск Здесь»

Проект будет выходить по субботам в 19:00 на телеканале «Продвижение» в Омске, а также на Youtube.