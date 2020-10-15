В Омске дан старт строительству нового кадетского корпуса

В Омске начинается строительство нового кадетского корпуса. Учреждение Минобороны появится возле парка Победы между улицами Суворова и 60 лет Победы. Сейчас подрядчик завозит технику на стройплощадку и ожидает визита комиссии, которая должна дать добро на начало работ.

Изначально предполагалось, что строить кадетский корпус будут на улице Красный Пахарь, там есть участки, находящиеся на балансе Минобороны. В итоге учреждение по типовому проекту будут возводить на муниципальной земле.

«Обсуждалось много участков, но в итоге после изучения вопросов по экологии и инженерным сетям контракт был подписан на эту территорию… Подрядчик — компания «Олимпстрой», которая уже строила аналогичные объекты. Заключало контракт федеральное Министерство обороны. За образец взяли типовой проект кемеровского президентского кадетского училища и нахимовского военно-морского училища в Мурманске», — сообщил замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

Основное здание кадетского корпуса должно быть готово к 1 сентября 2021 года. К 1 сентября 2022 года на территории построят плоскостные сооружения, в том числе теннисный корт.

Фото: сайт Омского кадетского военного корпуса Минобороны РФ