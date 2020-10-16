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Глава «РУССОФТ» оценил влияние пандемии на ИТ-отрасли

Главная Общество
Омск
11:39 16 Октября 2020
бизнес, кризис, it-технология, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России «РУССОФТ» Валентин Макаров оценил влияние пандемии на ИТ-отрасль. Об этом он рассказал в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа 

«Если смотреть на еженедельные аналитические материалы ЦБ России и на результаты опросов РУССОФТ участников индустрии во время пандемии, то можно отметить, что самое серьезное падение было зафиксировано в апреле – мае. По разным сегментам производителей программного обеспечения падение было неоднородным. Больше всех пострадали те, кто строго ориентировался на государственных заказчиков, на туристический и гостиничный секторы, пассажирский транспорт. Но, с другой стороны, часть компаний благодаря пандемии и переходу на дистанционную работу получили серьезное развитие. Сейчас, оценивая среднюю температуру по больнице, можно сказать: индустрия в целом успешно прошла этот период, несмотря на безусловные потери, о которых мы, конечно очень сожалеем», - рассказал Валентин Макаров.

По словам президента «РУССОФТа», в начале пандемии был риск массового отъезда специалистов, но он не реализовался. Согласно данным наших опросов, с серьезным оттоком персонала столкнулись только 4,3% опрошенных компаний. По мнению Валентина Макарова, на состоянии индустрии положительным образом сказался пакет мер поддержки индустрии, принятый российским правительством.

«Пережив пандемию, ИТ-индустрия сейчас находится в процессе перехода к новому технологическому укладу, который будет заключаться на переходе от систем управления под руководством человека к киберфизическим системам. Пандемия, несомненно, принесла вызовы отечественной ИТ-индустрии, но и подтолкнула ее к развитию, дав возможности для роста. При существующем уровне диалога индустрии с государством и при условии разработки и внедрения новых регуляторных механизмов, компании разработчики программного обеспечения способны вступить в конкурентную борьбу за мировое лидерство в новом технологическом укладе», - отметил Валентин Макаров.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Фото с сайта "РУССОФТа"

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