Омского чиновника взяли в сахалинское правительство

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко покидает свой пост. Он будет работать в правительстве Сахалинской области.

Официальный сайт губернатора и правительства Сахалина сообщил сегодня о кадровых перестановках в руководстве региона. По его данным, министерство экологии будет реформировано, чтобы решать масштабные задачи по исследованию климата, развитию альтернативной энергетики, внедрению раздельного сбора мусора. Указывается, что эту работу возглавит Александр Матненко.

На посту первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко работал с 2011 года. Еще вчера он принимал участие в областном совещании, обосновывая выделение средств на укладку водопропускных труб под объездной автодорогой в Называевском районе.

Официально Александр Матненко уходит в отставку с 19 октября.

Фото: официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области