Машины омского правительства отправили на помощь больницам

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией заставил правительство региона принять дополнительные меры для борьбы с эпидемией. Он них глава региона Александр Бурков сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По словам губернатора, машины правительства Омской области будут направлены в медицинские учреждения, чтобы повысить мобильность их работников. Кроме того, к работе в поликлиниках и стационарах привлечены ординаторы Омского государственного медицинского университета. Ряд стационаров перепрофилируют для лечения зараженных COVID-19.

Меры коснулись и работы самого правительства Омской области. Часть его сотрудников перевели на «удаленку».

По данным регионального оперативного штаба, 17 октября в области было зарегистрировано 169 новых больных коронавирусом. Их общее число с начала эпидемии достигло 13 374.

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