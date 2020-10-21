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Омск меняет Правила землепользования и застройки

Главная Общество
Омск
14:16 21 Октября 2020
правила, администрация, зона
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра в Омске начнутся публичные слушания по проекту изменений в муниципальные Правила землепользования и застройки. Разработчиком проекта изменений является ООО ИТП «Град».

«Стоит отметить, в проекте предусмотрены новые территориальные зоны, созданные под конкретные омские территории», - говорится в сообщении официального портала мэрии.

Проект будет представлен в виде интерактивной карты. Как пояснили в городской администрации, на первом этапе публичных слушаний жители города могут посмотреть важные для себя запланированные зоны и подать свои предложения.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 12 ноября. Итоги процедуры будут опубликованы 26 ноября. Утвердить изменения в дальнейшем предстоит омскому горсовету.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года министерство экономического развития РФ согласовало создание в Омске особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард». Предполагается, что она будет состоять из 21 участка на двух площадках - в районе Красноярского тракта (477 га) и ул. Комбинатской (17 га).

Фото: официальный портал мэрии Омска

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