В Омске пришлось отменить Дельфийские игры

Дельфийские игры в Омске отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в правительстве области, передает «Общественное телевидение России».

Как отметили в оргкомитете соревнований, ситуация в регионе ежедневно ухудшается. В данный момент она гораздо хуже, чем в марте, когда принималось решение о переносе Игр на ноябрь.

Дельфийские игры - это состязания по 49 разнообразным номинациям - от музыкальных до кулинарных.

«Участники омской делегации Дельфийских игр получат преференции при поступлении в Омское музыкальное училище им. Шебалина и Омский областной колледж культуры и искусства», - отметили в правительстве области.

Фото: «Общественное телевидение России»