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Телеканал «Продвижение» начал вещание в Нижнем Тагиле

Главная Общество
Омск
14:25 22 Октября 2020
телевидение, телеканал, вещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» начал сотрудничество с новым сетевым партнером – «Нижнетагильской студией телевидения "Тагил-ТВ"». Старт совместного вещания был приурочен к юбилею телекомпании: в сентябре «Тагил-ТВ» исполнилось 30 лет работы в эфире.  

В честь этого события состоялась официальная презентация телеканала, в которой приняли участие первые лица города и ключевые рекламодатели.

Директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина представила гостям новую совместную сетку вещания и рассказала о премьерах канала.

Главный редактор телеканала «Продвижение» Сергей Ричко в видеообращении к гостям презентации отметил: «Мы рады приветствовать «Тагил-ТВ» в сплоченной и дружной команде партнеров телеканала «Продвижение»! Коллектив вашей

телекомпании – это настоящие профессионалы, имеющие многолетний опыт работы в индустрии, и мы гордимся тем, что начинаем работать именно с вами».

Теперь зрители Нижнего Тагила, как и множества других российских городов, смогут смотреть на привычной «кнопке» целый ряд авторских проектов ТК «Продвижение»: «Мама в деле», «Деконструкция», «НЛП», «Вкусно по ГОСТу», а также российские и зарубежные сериалы, документальные фильмы и мировые кинохиты. Местные программы «Тагил-ТВ» будут представлены новостными выпусками и авторскими программами, которые будут выходить в эфир четыре раза в день. Также у «Тагил-ТВ» изменилось эфирное оформление: с 21 сентября у телеканала новый дизайн и цветовая гамма в стилистике сетевого партнёра.

Телеканал «Тагил-ТВ» представлен во всех кабельных сетях города. С началом совместного вещания технический охват канала в Свердловской области увеличился ещё на 350 тыс. человек.
 

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