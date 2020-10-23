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Владельцы квартир смогут заселиться в омскую «Волну»

Главная Общество
Омск
16:57 23 Октября 2020
дома, жильцы, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Омска выдали разрешение на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов, расположенных на бульваре Архитекторов. Этого требовала прокуратура региона.

«После вмешательства прокуратуры права более 300 участников долевого строительства восстановлены, многоквартирные жилые дома введены в эксплуатацию. В ближайшее время планируется передача ключей собственникам жилых помещений», - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, застройщиком домов, входящих в жилой комплекс «Волна», выступило ООО «Строительные технологии». Строительство завершилось в июне 2020 года. Но мэрия отказалась выдать разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию, сославшись на то, что истек срок аренды земельного участка.

После этого прокуратура Омска внесла представление мэру об устранении нарушений.

Фото: сайт жилого комплекса «Волна»

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