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Омскую область максимально переводят на удаленку

Главная Общество
Омск
14:41 24 Октября 2020
эпидемия, омск, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Омской области Александр Бурков в онлайн-режиме провел заседание совета председателей представительных органов муниципальных районов и города. Темой стала пандемия коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, в области действует масочный режим, а жителям старше 65 лет советуют оставаться дома. Общаясь с коллегами, Бурков заявил, что необходимо максимально увести жителей региона на удаленную работу.

«Ситуация сложная не только в нашем регионе, но и в целом в стране и в мире. Мы совместно с медицинским сообществом должны эту заразу победить, защитить своих людей. В первую очередь хотел бы попросить, чтобы в муниципальных образованиях соблюдали все меры предосторожности как в транспорте, так и во всех местах скопления людей. Ну и, конечно, нужно постараться максимально всех вывести на дистанционную работу», - заявил губернатор.

За последние сутки коронавирусом заболели 185 человек, что стало новым рекордом. Четверо жителей области умерли.

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