На севере Омской области улетучивается газ

Еще в шести населенных пунктах в Тевризском и Знаменском районах Омской области отключено газоснабжение. Причиной стало снижение давления на Тевризском газоконденсатном месторождении.

«Три поселения (без газа): Шуховское, Семеновское, Знаменское», - сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Знаменского района.

По данным информагентства, в Тевризском районе газоснабжение нарушено в райцентре Тевриз, населенных пунктах Бакшеево и Петрово. В Тарском районе - городе Тара и селе Чекрушево. Всего в этих населенных пунктах проживают более 35 тыс. человек.

«По официальной информации ОАО «Тевризнефтегаз» по состоянию на 22 октября 2020 года, ремонтные работы скважины №6 Тевризского газоконденсатного месторождения, которые длились несколько месяцев к сожалению не дали положительного результата! Добывных возможностей скважин №5 и №110 будет достаточно только для нужд пищеприготовления на весь отопительный сезон 2020-2021 годов. При падении давления на указанных скважинах до критического, начнется работа по отключению всех абонентов Тевризского, Знаменского и Тарского районов от газоснабжения для нужд отопления», - говорится в сообщении администрации Тевризского района от 22 октября.

На сайте мэрии Тарского района указывается, что потребителям необходимо самостоятельно перейти на использование резервных источников отопления.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года из-за аварии остались без газа около 200 домов на севере Омской области. Тогда в Таре прошло внеочередное заседание областной комиссии по ЧС в Таре. В ходе него заместитель министра энергетики и ЖКК региона Дмитрий Кобзев назвал оптимальным вариантом решения проблемы перевод абонентов, использующих газ для отопления, на электроотопление.

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