Бригады скорой помощи в Омске привезли больных к зданию минздрава

В Омске два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения Омской области. Это произошло после того, как медицинские учреждения города не смогли принять больных.

Инцидент произошел вчера поздно вечером. В машинах скорой помощи находились пациенты в тяжелом состоянии.

«Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2», - процитировал ТАСС пресс-службу регионального правительства.

По данным информагентства, скорые везли пожилых пациентов с подозрением на COVID-19 с кислородной поддержкой. Когда кислород стал заканчиваться, они поехали к зданию министерства. В сообщении указывается, что минздрав проведет служебное расследование.

Вчера оперативный штаб Омской области сообщил о том, что число больных коронавирусной инфекцией в регионе с начала эпидемии превысило 15 тыс. В Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России на днях вновь начали принимать больных коронавирусом. Там для них развернули 70 мест.

Фото: сайт министерства здравоохранения Омской области