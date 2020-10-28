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Представители Минздрава и Роспотребнадзора посетят Омск, где проверят организацию медпомощи

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Омск
13:37 28 Октября 2020
омск, минздрав, роспотребнадзор, скорая, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель руководителя Роспотребнадзора Дмитрий Павлюков сегодня посетят Омск, где проверят организацию оказания медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как накануне  машины скорой помощи приехали к зданию Минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19.

Мурашко также добавил, что в нынешней ситуации все работники и руководители системы здравоохранения обязаны работать как единая команда.

Фото vk.com 

 

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