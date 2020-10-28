Замглавы Минздрава Омской области отстранена от должности

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова отстранена от должно после инцидента со «скорыми». Такое решение было принято главной региона Александром Бурковым, передает «Общественное телевидение России».

Накануне машины скорой помощи приехали к зданию Минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19.

«Ведётся служебное расследование инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух тяжёлых пожилых пациентов. Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных», - говорится в сообщении на сайте правительства Омской области.

Ранее сегодня стало известно, что замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель руководителя Роспотребнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск, где проверят организацию оказания медицинской помощи.