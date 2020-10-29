Омская область увеличит число коек в медучреждениях до 3 290

Коечный фонд в медицинских учреждениях Омской области к концу следующей недели увеличится до 3 290 мест. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Владимир Куприянов.

Расширение коечного фонда стало необходимым в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ. По данным областных властей, к настоящему времени по сравнению с летом этого года число коек увеличено с 1,2 тыс. до 2,4 тыс.

«Сегодня для долечивания пациентов открыли 200 коек в городской больнице №7. Завтра начинаем работу в хирургическом корпусе областной клинической больницы, там будет развернуто еще 310 коек. Также перепрофилирован родильный дом №5, где сегодня завершились работы по установке оборудования для обеспечения пациентов кислородом, а это еще 200 мест», - процитировал Владимира Куприянова портал правительства Омской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в регионе вспыхнул скандал после того, как 27 октября медучреждения отказались принимать на лечение двух пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 из-за нехватки мест. В результате машины скорой помощи привезли больных к зданию министерства здравоохранения Омской области.

Фото: сайт министерства здравоохранения Омской области