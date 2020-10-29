Круглый стол: "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа в Омске проходит круглый стол "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования".

На «круглом столе» специалисты расскажут, что такое социальный персональный информационный навигатор (о нём важно знать родителям детей-инвалидов, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации и людям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве либо имеющим профзаболевания), и как омичам можно оперативно получить информацию по своим пособиям и выплатам.