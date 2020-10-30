В Омской области вводят жесткий масочный режим в общественной транспорте

С 1 ноября омский общественный транспорт не будут перевозить пассажиров без медицинских масок. Решение об этом принял региональный оперативный штаб.

Заседание штаба состоялось вчера. Как отмечает пресс-служба областного правительства, управление Роспотребнадзора по Омской области настояло на вводе тотального запрета на пассажирские перевозки без средств индивидуальной защиты. Перевозчики будут обязаны контролировать соблюдение масочного режима в транспорте. При этом омский губернатор Александр Бурков подчеркнул, что собственник автотранспортного предприятия несет полную ответственность за соблюдение этого режима.

Кроме того, для ресторанов и кафе введен запрет на прием посетителей с 00:00 до 6:00. В это время они могут работать только на вынос. Исключение сохранено для заведений общепита на вокзалах, в аэропорту и автозаправочных станциях.

С другой стороны, областной оперативный штаб не стал принимать решение о продлении школьных каникул, как это сделали, например, в Новосибирской и Томской областях. В Кемеровской области, как писали Sibnovosti.ru, школьники отправлены на дистанционное обучение.

Вчера оперативный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Омской области зарегистрировано 192 новых случая заражения COVID-19. Их общее количество достигло 15 388. Вице-премьер регионального правительства Владимир Куприянов объявил, что коечный фонд в медицинских учреждениях к концу следующей недели увеличится до 3 290 мест.

Фото: портал правительства Омской области