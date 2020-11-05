Школьные каникулы продлены в Омской области

Омская область вслед за рядом регионов продлевает школьные каникулы. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация.

Об изменении сроков школьных каникул объявило министерство образования Омской области. Изменен также режим обучения в колледжах и вузах региона.

«В общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке. С 9 по 22 ноября обучение в колледжах и вузах также переводится в электронный формат с применением дистанционных образовательных технологий», - процитировал ТАСС сообщение ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Новосибирской области продлили школьные каникулы на неделю. После их завершения к очному обучению вернутся только классы с первого по пятый и 11-й.

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