В аптеках отказываются понимать русский язык

Жительница Омска, которая находилась на самоизоляции из-за COVID-19, не смогла купить в аптеке антибиотик. Это произошло из-за того, что название этого препарата в бланке рецепта лечащий врач написал на русском языке, а не на латыни, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Женщина попросила сына купить «азитромицин». Однако в городской аптеке молодому человеку отказали, хотя он предъявил рецепт на этот препарат.

Аптекари сказали, что не могут выдать такой антибиотик, поскольку «рецепт выписан на русском языке, но нужно на латыни». При этом они сослались на приказ главы министерства здравоохранения области Ирины Солдатовой.

Женщине пояснили, что «теперь все рецепты, касающиеся жизненно-важных антибиотиков, пишут на латыни». Это правило подтвердила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, все «рецепты должны оформляться в соответствии с приказами минздрава РФ, пропись рецепта выписывается на латинском языке». Если же рецепты оформлены с нарушениями, то они считаются недействительными.

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