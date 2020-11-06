6 ноября
Омск
погода +7 °C
77.19
 
€ 91.35
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В аптеках отказываются понимать русский язык

Главная Общество
Омск
12:22 6 Ноября 2020
лекарство, язык, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жительница Омска, которая находилась на самоизоляции из-за COVID-19, не смогла купить в аптеке антибиотик. Это произошло из-за того, что название этого препарата в бланке рецепта лечащий врач написал на русском языке, а не на латыни, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Женщина попросила сына купить «азитромицин». Однако в городской аптеке молодому человеку отказали, хотя он предъявил рецепт на этот препарат.

Аптекари сказали, что не могут выдать такой антибиотик, поскольку «рецепт выписан на русском языке, но нужно на латыни». При этом они сослались на приказ главы министерства здравоохранения области Ирины Солдатовой.

Женщине пояснили, что «теперь все рецепты, касающиеся жизненно-важных антибиотиков, пишут на латыни». Это правило подтвердила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, все «рецепты должны оформляться в соответствии с приказами минздрава РФ, пропись рецепта выписывается на латинском языке». Если же рецепты оформлены с нарушениями, то они считаются недействительными.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Школьные каникулы продлены в Омской области

Школьные каникулы продлены в Омской области

5 Ноября 2020 г.
Колледжи и вузы вернутся на дистанционное обучение
Новости Омска: В Омской области вводят жесткий масочный режим в общественной транспорте

В Омской области вводят жесткий масочный режим в общественной транспорте

30 Октября 2020 г.
Запрет на поездки без масок будут действовать с 1 ноября
Новости Омска: Круглый стол: "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Круглый стол: "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

29 Октября 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа в Омске проходит круглый стол "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования".
Новости Омска: Омская область увеличит число коек в медучреждениях до 3 290

Омская область увеличит число коек в медучреждениях до 3 290

29 Октября 2020 г.
Решение принято на фоне скандала с нехваткой мест для больных
Новости Омска: Замглавы Минздрава Омской области отстранена от должности

Замглавы Минздрава Омской области отстранена от должности

28 Октября 2020 г.
Накануне машины скорой помощи приехали к зданию Минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19.
Новости Омска: Представители Минздрава и Роспотребнадзора посетят Омск, где проверят организацию медпомощи

Представители Минздрава и Роспотребнадзора посетят Омск, где проверят организацию медпомощи

28 Октября 2020 г.
Накануне машины скорой помощи приехали к зданию Минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Новый мост на месте старого появится в омском Калачинске

Новый мост на месте старого появится в омском Калачинске

6 Ноября 2020 г.
Стоимость строительства составит 477 млн рублей
Новости Омска: Омский «Авангард» уступил «Спартаку» в овертайме

Омский «Авангард» уступил «Спартаку» в овертайме

2 Ноября 2020 г.
«Сибирь» впервые победила в Нижнекамске с января 2017 года
Новости Омска: Три проекта телеканала «Продвижение» стали финалистами «ТЭФИ-Регион»

Три проекта телеканала «Продвижение» стали финалистами «ТЭФИ-Регион»

5 Ноября 2020 г.
Имена обладателей будут названы в Калуге в конце года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru