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Пресс-конференция «Проблемы сохранения исторической среды» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:57 12 Ноября 2020
история, города, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, на которой будут затронуты проблемы сохранения исторической среды и памятных мест.

В пресс-конференции примут участие: Андрей Кочетков, идеолог фестиваля исторической среды «Том Сойер Фест» (по видеосвязи из Самары); Святослав Коновалов, активист Омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, историк; Лола Самборская, бренд-дизайнер, логомейкер, урбанист. Автор альтернативного стиля ко дню города Омск-303, лауреат Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотая блоха», автор курса по типографике «Проба пера».

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