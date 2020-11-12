Пресс-конференция «Проблемы сохранения исторической среды» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, на которой будут затронуты проблемы сохранения исторической среды и памятных мест.

В пресс-конференции примут участие: Андрей Кочетков, идеолог фестиваля исторической среды «Том Сойер Фест» (по видеосвязи из Самары); Святослав Коновалов, активист Омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, историк; Лола Самборская, бренд-дизайнер, логомейкер, урбанист. Автор альтернативного стиля ко дню города Омск-303, лауреат Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотая блоха», автор курса по типографике «Проба пера».