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В водах Иртыша обнаружили нефтепродукты

Главная Общество
Омск
08:27 13 Ноября 2020
загрязнение, река, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Росприроднадзор подтвердил два факта загрязнения реки Иртыш в Омской области нефтепродуктами. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском межрегиональном управлении ведомства.

«Превышение ПДК нефтепродуктов составило: в центре протоки Чернолучинская в 4,4 раза и на выходе из протоки 52 раза; от места соединения протоки Чернолучинская с руслом реки Иртыш на протяжении 700 м - от 9,2 до 42 раз», - сказали информагентству в Росприроднадзоре.

Информацию о большом нефтяном пятне на Иртыше пользователи соцсетей выложили в октябре. После этого была проведена проверка. Источник загрязнения не был выявлен. По предположению надзорного ведомства, суда могли сбросить в реку загрязненную воду.

«Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Днепр» обработало загрязненную акваторию Иртыша и ее проток сорбентом, а также выставило боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов и их сбора», - сообщило также информагентство.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года Омская межрайонная природоохранная прокуратура направила в следственные органы результаты проверки сообщений о загрязнении реки Оми. Тогда по результатам лабораторных исследований было установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.

Фото: «Омск Здесь»

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