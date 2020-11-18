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В омских медучреждениях изменили правила приема тяжелобольных

Главная Общество
Омск
08:29 18 Ноября 2020
министр, вирус, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области тяжелобольных пациентов стали сразу направлять в стационары. КТ они проходят уже на месте, после госпитализации.

О новых правилах губернатору Александру Буркову рассказал новый министр здравоохранения региона Александр Мураховский. По его словам, эта мера позволяет сократить время госпитализации.

«Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар. И уже на госпитальном этапе в стационаре проводится весь набор лабораторных и инструментальных исследований, в том числе рентгенография органов грудной клетки», - привел слова министра портал правительства Омской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября в отставку была отправлена министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Это произошло после того, как в Омске из-за отсутствия мест в больницах два автомобиля скорой помощи привезли пациентов с признаками COVID-19 к зданию министерства здравоохранения.

По данным на 17 ноября, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Омской области достигло 19 479. Умерли 526 пациентов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Омской области

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