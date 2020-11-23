«Радио Сибирь. Омск» стало призером премии «Хрустальный микрофон»

20 ноября прошла церемония награждения премии за заслуги в области радио «Хрустальный микрофон». Новостной выпуск «Радио Сибирь. Омск» занял третье место в номинации «Новости».

«Хрустальный микрофон» - это не только конкурс для региональных радиостанций, но и уникальная возможность для сотрудников региональных радиостанций получить профессиональную оценку своего труда, повысить квалификацию, обменяться опытом с коллегами, обогатиться новыми идеями. Лауреатов премии определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса.

Слушайте новостные выпуски на частоте 103.9 каждый час по будням с 7 утра до 7 вечера.

«Радио Сибирь» - информационно-музыкальная радиостанция, которая уже 27 лет вещает в крупнейших городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также имеет охват более 6 млн человек. Принадлежит холдингу МКР-Медиа. В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей. Музыкальное наполнение эфира, «Музыка с сибирским характером» - самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.