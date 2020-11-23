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Омский студент забрался на березу и пожаловался губернатору на качество интернета

Главная Общество
Омск
17:10 23 Ноября 2020
интернет, губернатор, село
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области студент Института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору, сидя на березе. В своем ролике он сообщил, что проживает в селе Станкевичи с очень плохим интернетом, передает «Общественное телевидение России».

«Дома у меня есть интернет, но только 2G, и, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. И мне приходится ходить в лес 300 м от деревни и забираться на березу, тут высота восемь метров, вот сейчас я примерно на такой высоте, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», - рассказал студент.

В эфире «ОТРажения» Алексей Дудоладов сообщил, что в министерстве связи Омской области ему предложили «ходить на дорогу и там пользоваться телефоном». Он также объяснил, что остальных жителей села проблема отсутствующего интернета тоже беспокоит - люди, к примеру, не могут оплатить налоги.

«Интернет нормальный никто не хочет делать. Говорят, что у нас мало населения в деревне, «нет смысла проводить, у вас хороший интернет», - поделился студент.

Губернатор Омской области Александр Бурков в итоге встретился с Алексеем Дудоладовым и пообещал наладить связь в селе.

«Раз уж вы эти темы поднимаете, приглашаю в Общественный совет при региональном министерстве промышленности и связи. Предлагаю заняться общественной деятельностью – контролировать, как сегодня осуществляется программа по устранению цифрового неравенства и мне напрямую докладывать, что происходит», - пригласил блогера глава региона.

Фото: официальная страница правительства Омской области в соцсети «ВКонтакте»

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