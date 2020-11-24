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Пресс-конференция «Общественные пространства для омичей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
12:58 24 Ноября 2020
пресс-конференция, трансляция, общественное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная развитию общественных пространств в Омске.

В качестве спикеров приглашены Анна Статва, заместитель министра культуры Омской области; Сергей Костарев, руководитель проекта «Город решает»; Иван Притуляк, продюсер, радиоведущий, автор «Проекта М. Перезапуск омской подземки»; Ирина Гавриленко, заведующая организационным сектором ООМИИ им. М. А. Врубеля, автор «Проекта М. Перезапуск омской подземки»; Мария Борцова, директор по маркетингу Skuratov Coffee; Павел Оркиш, директор ООО «Альянсстрой» (по видеосвязи).

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