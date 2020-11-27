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Омскому скверу присвоили имя летчика-героя

Главная Общество
Омск
12:06 27 Ноября 2020
название, горсовет, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Безымянный до сих пор крупный сквер в Омске получит название. Ему присвоят имя летчика-героя Анатолия Серова.

Соответствующее решение принял омский горсовет. Площадь сквера составляет 11 тыс. кв. м. Он расположен между ул. Серова и пр. Карла Маркса. По данным официального портала мэрии, сквер был разбит на месте бывшего пустыря в 1985 году, в канун Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В центре сквера находится фонтан и скульптурная композиция «Рождение счастья».

Анатолий Серов получил звание Героя Советского Союза за военные действия в Испании в 30-е годы. Он погиб в авиакатастрофе в 1939-м.

Сквер между улицами 1-я Красной Звезды, 1-я Марьяновская и Воровского получил официальное название сквер Красной Звезды.

 

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