Александр Жуков: Все ученики начальной школы должны быть обеспечены горячим питанием

С 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий учеников начальной школы (1-4-й классы) бесплатным горячим питанием. Согласно закону переход на бесплатное питание будет поэтапным и закончится к сентябрю 2023 года.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа первый заместитель председателя Государственной думы, депутат Государственной думы от Омской области Александр Жуков отметил, что парламентарии долго добивались принятия нормы по горячему питанию и рассказал, что федеральный бюджет поддержит региональный бюджет по целому ряду важнейших направлений, включая софинансирование бесплатного горячего питания в школах.

«Деньги уже заложены в федеральном бюджете на следующую трехлетку. Депутаты Государственной думы действительно довольно долго вели переговоры с правительством о том, как реализовать данную норму. В итоге при поддержке президента в законодательстве закреплено, что ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. В следующие три года из федерального бюджета в Омскую область будет направлено на это в общей сложности около 2,7 млрд руб. из них 850,5 млн – в 2021 году», - рассказал Александр Жуков.

Также из федерального бюджета Омской области будут выделены дополнительные средства на выплаты ежемесячных пособий на каждого ребенка с трех до семи лет в малообеспеченной семье и ежемесячную денежную выплату в связи с рождением ребенка, на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и на осуществление дополнительных выплат медикам и другим работникам медицинский и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.