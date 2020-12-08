Губернатор Омской области отметил вклад «Газпром нефти» в борьбу с коронавирусом

«Газпром нефть» передала в медицинские учреждения Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования, более семи тысяч костюмов и одной тысячи очков для врачей. Помощь оказана в рамках акции «Газпром нефть – медикам». Это часть корпоративной программы «Антивирус» по противодействию новой коронавирусной инфекции.



С апреля этого года «Газпром нефть» уже поставила в больницы региона более 1 млн средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также передала аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства.



Вместе с мерами поддержки медицинского персонала «Газпром нефть» обеспечивала топливом автомобили скорой помощи. Волонтерам, которые оказывают помощь пожилым и малообеспеченным людям, были предоставлены топливные карты.

«Мы благодарны «Газпром нефти» за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. «Газпром нефть» поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима. Наша задача – максимально обезопасить тех, кто каждый день спасает жизни людей», – подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Корпоративная программа по противодействию COVID-19 также предусматривает ряд противоэпидемиологических мер на предприятиях «Газпром нефти». На Омском НПЗ проводятся регулярные тестирования на COVID-19, разграничены потоки персонала, сотрудники носят маски, проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и транспорта. Работники могут воспользоваться сервисами телемедицины.

«Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. В качестве дополнительной меры защиты и снижения нагрузки на городские лечебные учреждения создан Центр мониторинга здоровья. Сотрудники ОНПЗ могут получить дистанционные консультации врачей без необходимости посещать поликлинику или больницу», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

По материалам «Газпром нефти»

Фото: «Газпром нефть»