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Омским властям посоветовали поторопить автобусы

Главная Общество
Омск
16:06 8 Декабря 2020
транспорт, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области необходимо увеличить частоту движения общественного транспорта в пиковые часы. Об этом заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Полпред провел в Омске заседание оперативного штаба. Его участники рассмотрели возможные  дополнительные меры по стабилизации в регионе эпидемиологической ситуации.

«Для снижения заболеваемости населения в общественном транспорте рекомендовано увеличить в утренние и вечерние часы число транспортных средств на наиболее популярных маршрутах, усилить дезинфекционные мероприятия на общественном транспорте», - говорится в сообщении сайта сибирского полпреда по итогам совещания.

«Соответствующие организационные действия» в этом направлении предстоит предпринять министерству транспорта и дорожного хозяйства региона. Кроме того, Сергей Меняйло призвал уделить дополнительное внимание созданию общей схемы маршрутизации больных.

Вчера областной оперативный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 243 новых случая заболевания COVID-19. Всего количество таких случаев с начала эпидемии достигло 24 275. Скончались 688  омичей.

Как писали Sibnovosti.ru, власти соседней Новосибирской области не исключают увеличение темпа роста числа заболевших после новогодних праздников.

Фото: сайт президента РФ в Сибирском федеральном округе

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