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Пресс-конференция «Робофест - Омск Онлайн 2020» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:58 9 Декабря 2020
пресс-конференция, соревнования, робот
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о соревнованиях «Робофест – Омск Онлайн 2020».

В мероприятии принимают участие: Александр Тимофеечев, президент некоммерческого партнерства «ИТ-Кластер Сибири», руководитель оргкомитета; Виктория Басгаль, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и математики ОмГПУ, главный судья соревнований; Максим Михайленко, педагог БУ ДО «Омская областная станция юных техников», судья соревнований «МиниЧертежник».

Региональные соревнования «Робофест – Омск Онлайн 2020» пройдут 11 декабря.

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