Пресс-конференция «Робофест - Омск Онлайн 2020» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о соревнованиях «Робофест – Омск Онлайн 2020».
В мероприятии принимают участие: Александр Тимофеечев, президент некоммерческого партнерства «ИТ-Кластер Сибири», руководитель оргкомитета; Виктория Басгаль, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и математики ОмГПУ, главный судья соревнований; Максим Михайленко, педагог БУ ДО «Омская областная станция юных техников», судья соревнований «МиниЧертежник».
Региональные соревнования «Робофест – Омск Онлайн 2020» пройдут 11 декабря.