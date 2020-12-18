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Сергей Чеботарев: «Сегодня у нас состоялось минимум три важных решения»

Главная Общество
Омск
16:23 18 Декабря 2020
химия, соглашение, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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На площадке Международного пресс-центра МКР-Медиа прошел круглый стол «Кооперация науки, образования и бизнеса как инструмент устойчивого развития химического комплекса региона».

Представители бизнеса, государственных структур и эксперты обсудили вопросы в сфере нефтехимического комплекса и экологии, сойдясь во мнении, что современный период развития мирового сообщества является переходным к новому технологическому укладу и влечет значительные социально-экономические трансформации, в том числе, и российского общества. В рамках мероприятия было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Московским государственным университетом технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) и Ассоциацией содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области.

Врио ректора Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Сергей Чеботарев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа сообщил о решении сформировать в Омске Центр устойчивого развития регионального института МГУТУ.

«Замечательно, что на этом круглом столе были представлены спикеры федерального уровня со стороны Минпромторга. Доклады были конструктивные, посылы правильные, что необходимо объединять науку, бизнес и образование и дальше уже в этом ключе происходило обсуждение вопросов. И определенно точно можно говорить о том, что сегодня у нас состоялось минимум три важных решения. Первое это подписание соглашения о стратегическом партнерстве между нашим университетом и Ассоциацией содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области. Считаю, что это уже не просто некий дружеский акт доброй воли, а действительно конструктивное решение тех насущных вопросов по подготовке и переподготовке кадров, а также привлечение наших ученых для решения насущных проблем нефтехимической отрасли. Второе – Центр устойчивого развития. Считаю, что если мы говорим о нефтехимической отрасли, то такой центр на базе нашего сибирского филиала некий пионерский, пилотный проект, который естественно будет востребован и не только на территории Сибири, но и в тех регионах, где есть нефтехимия. А по всероссийской статистике это почти половина регионов российской федерации. Здесь мы открываем важное направление для развития и даем правильные посылы с точки зрения развития. И третий фактор, знак – мы не создаем предприятия и продукты, которые важны только с точки зрения экономики, но и с точки зрения экологии. А экология – это и здоровье нации, и возможности не через аптеки искать решение проблем, а через соответственно благоразумный подход к этим вопросам. Считаю, что экология, экономика, образование и наука», - сказал он.

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