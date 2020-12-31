Телеканал «Продвижение» покажет аутентичные «Голубые огоньки»

Несмотря на противоэпидемические ограничения, заставившие большинство россиян отмечать праздники дома, на телеканале «Продвижение» решили, что Нового года много не бывает, и намерены отмечать его каждый день!

Ежедневно с 31 декабря по 8 января полночь на телеканале будет начинаться с боя курантов, после чего зрители канала смогут посмотреть новогодние концертные программы на любой вкус!

В главную новогоднюю ночь в эфир выйдет оригинальная программа ТК «Продвижение» «Новый год шагает по планете», где концертные номера Digital Orchestra (художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков) будут перемежаться с поздравлениями от представителей различных государств. К зрителям обратятся Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Чрезвычайные и Полномочные послы, а также представители деловых кругов Китая, Казахстана, Армении, Японии, Португалии, Сингапура, Брунея, Камбоджи, Азербайджана, Малайзии, Таиланда, Индонезии и других стран. В рамках музыкальной программы в исполнении Digital Orchestra прозвучат как произведения классической музыки (Бизе, Чайковский, Сен-Санс, Римский-Корсаков), так и современные, но тоже «классические» новогодние хиты «Happy New Year», «Кабы не было зимы», «А снег идет», «На Тихорецкую», «Последний час декабря».

В 2 часа ночи 1 января эфир продолжит концертный марафон проекта «Песня на песню» - кавер-шоу, в котором музыкальные группы исполняют известные хиты всех времен в необычных музыкальных стилях, а профессиональное жюри, в состав которого вошли актер Александр Олешко, композитор Григорий Гладков, продюсер Андрей Маликов и солиста театра «Геликон Опера» Дмитрий Янковский, выбирает лучших.

Следующие 6 дней января в полночь телеканал «Продвижение» предлагает отмечать наступивший Новый год с легким оттенком ностальгии, вспомнив времена, когда понятие «голубой огонек» было эталоном качества, а, без преувеличения, вся большая страна встречала новый год дома у экранов телевизоров.

Концертные программы из «золотого архива» Гостелерадиофонда перенесут нас в атмосферу празднования Нового года ровно 50, 40 и 30 лет назад.

В программе «Голубой огонек» (1970/71) на черно-белых кинокадрах зрители «Продвижения» увидят лица Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Елены Образцовой, Раисы Мкртчян, Олега Анофриева и Эдуарда Хиля полувековой давности. В концерте также приняли участие жонглер Иван Кожевников и акробаты Зинаида Евтихова и Николай Фатеев. По окончании «Огонька» в эту ночь праздничная эстафета будет передана показу эстрадного фильма-концерта режиссера Алексея Студзинского «Новогодние часы» (ТО «Экран», 1971 г.). В новогоднюю ночь герой фильма попадает в мир старинных часов и становится свидетелем праздничного представления с участием артистов кино, эстрады и цирка, а также артистов балета Большого театра (постановка балета Н. Касаткиной).

2 и 5 января в полночь зрители «Продвижения» увидят классическую советскую концертную программу новогоднего «Голубого огонька» в двух частях. Молодая Алла Пугачева и Владимир Винокур, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Андрей Миронов и Амаяк Акопян, Клара Новикова и Анатолий Папанов, дуэт «Тарапунька и Штепсель» именно так встречали новый год в компании телезрителей ровно 40 лет тому назад.

«Новогодняя музыкальная ночь» 30-летней «выдержки» (1990/1991) из архивов Гостелерадиофонда, вопреки стереотипам, составлена преимущественно из концертных номеров с участием российских и зарубежных звезд оперы, балета, инструментальной и симфонической музыки и кинематографа. Кадры новогоднего бала в Вене, ария из мюзикла «Моя прекрасная леди» в исполнении Пласидо Доминго, адажио из балета «Щелкунчик» Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, выступления Лучано Паваротти, Монтсеррат Кабалье, балетные па в исполнении Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, фрагменты мюзиклов и кинофильмов с участием Фреда Астора, Фрэнка Синатры, Дайаны Росс, Барбары Стрейзанд, Луи Армстронга, Клиффа Ричард зрители «Продвижения» смогут увидеть 3 и 6 января 2021 г.

Тему классической музыки в Рождество подхватят традиционные трансляции концертов классической музыки собственного производства ТК «Продвижение». 7 января днем в эфир выйдут «Русские шедевры» и юбилейный концерт оркестра «Таврический», а в полночь будет показан концерт «Открытие 81-го сезона Омского симфонического оркестра».

Завершит новогоднюю музыкальную эстафету в ночь с 8 на 9 января «Новогодняя дискотека ПИ ФМ» - совместный интерактивный проект телеканала «Продвижение» и «Первого интернационального радио». В программе, составленной исключительно по видеопоздравлениям слушателей радиостанции, будут показаны видеоклипы самых разных исполнителей - Мари Краймбрери, Вячеслава Добрынина, Полины Гагариной, Владимира Преснякова, Николая Носкова, Нюши, Ёлки, групп «Агата Кристи», «IOWA», «HI-FI», «Балаган Лимитед», «Танцы минус», «Новые самоцветы» и многих других.

Телеканал «Продвижение» поступает своих нынешних и будущих зрителей с наступающим 2021 годом!