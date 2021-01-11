В Омске закрылся кинотеатр «Космос»

Кинотеатр «Космос» в Омске закрылся. Его двери закрыты, телефон и соцсети не работают. В этом кинотеатре был установлен самый большой экран в городе. Ранее руководство анонсировало планы провести масштабную реконструкцию объекта, вложив в ремонт и переоборудование полмиллиарда рублей. Количество залов планировали увеличивать, а также создать развлекательные комплексы для детей.

Готов ли владелец вкладывать деньги в реконструкцию в нынешних экономических реалиях, пока не известно.

Напомним, что бизнесмен Валерий Кокорин выкупил здание кинотеатра в 2015 году.