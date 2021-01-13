В Омске растут цены на бензин

Цены на бензин в Омске с началом нового года поползли вверх. Автомобилисты заметили, что топливо ходовых марок АИ-92 и АИ-95 на заправках компании «Юнигаз» подорожало на 40 копеек. Так, литр АИ-92 сейчас отпускают на заправках за 42,37 рубля. АИ-95 продают за 45,92 рубля. Топливо марка ЭКТО 100 прибавило в цене 80 копеек и теперь продается за 53,47 рубля.

На АЗС «Газпромнефти» также зафиксировано подорожание бензина. Литр АИ-92 теперь дороже на 40 копеек – розничная цена 42,15 рубля. АИ-95 отпускают по 45,35 рубля, G-95 стоит 46,25 рубля за литр.

Отметим, что предыдущее подорожание бензина в Омске случилось только в конце прошлого года. Тогда горючее стало дороже на 10-30 копеек.



