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Телеканал «Продвижение» обновляет фирменный стиль и эфирное оформление

Главная Общество
Омск
10:44 14 Января 2021
телеканал, дизайн, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В середине декабря прошлого года зрители «Продвижения» познакомились с обновленной версией визуального образа телеканала. С 14 января телеканал окончательно меняет свою эфирную графику.

Новый логотип отражает основные приоритеты и направление развития холдинга МКР-Медиа, куда входит телеканал «Продвижение». Помимо стратегической составляющей, определены ключевые ценности компании, такие как: преемственность, актуальность, прогрессивность.

Свежий логотип телеканала - логическое развитие фирменного стиля, отвечающее современным стандартам и тенденциям теледизайна. В обновленной версии логотипа усилен образ движения за счет придания ему направления и динамики. При этом он визуально лаконичен, то есть более доступен для восприятия. Логотип подчеркивает динамичность развития телеканала в цифровую эпоху медиаиндустрии. 

Обновление бренда символизирует новый этап развития телеканала. Сегодня перед нами стоит комплекс задач по усилению эффекта синергии, реализации потенциала в области создания аутентичных авторских проектов, дистрибуции и монетизации контента во всех сферах вещания, а также выход на новые сегменты рынка.

Обновление фирменного стиля коснется всех эфирных и неэфирных элементов канала. Помимо логотипа вводятся новые эфирные заставки, пакет сервисной графики, решения для социальных сетей и корпоративная айдентика. Следуя уточненной линзе бренда и портрету целевой аудитории, соответствующим образом эволюционно будут меняться и программные решения в сетке вещания канала: акцент будет сделан на «современную классику» телевидения и контент собственного производства.

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