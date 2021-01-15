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Дорожную технику Омска направили на борьбу с наледью

Главная Общество
Омск
12:48 15 Января 2021
уборка, дороги, лед
Автор: Sibnovosti.ru
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Все ресурсы дорожных служб Омска брошены на ликвидацию наледи на дорогах. В мэрии намерены усилить эту работу в связи с предстоящим потеплением.

Снежно-ледяная колея на омских автодорогах образовалась из-за резкого перепада температур. После снегопадов пришло резкое похолодание.

«Из-за установившегося на неделе температурного режима ниже 25 градусов мероприятия по ликвидации колейности приходится проводить в неблагоприятных условиях», - говорится в сообщении официального портала мэрии Омска.

По данным муниципальных властей, с 11 января наросты изо льда и снега устранены на общей площади 646 тыс. кв. м. В том числе, за минувшие сутки – на 272,2 тыс. кв. м.

«Согласно прогнозам синоптиков уже с сегодняшнего вечера в регионе потеплеет. Такая погода станет более благоприятной для устранения колейности на дорогах. В эти дни планируется активная повсеместная обработка проезжей части противогололедными материалами с последующим прометанием», -прокомментировал ситуацию главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Глебов.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети «ВКонтакте»

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