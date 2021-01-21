СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

Центральный аппарат СКР проведет проверку в следственном управлении ведомства по Омской области. Такое поручение глава комитета Александр Бастрыкин дал в связи с тем, что следователи пять лет отказывали в возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты в волейбольном клубе «Омичка».

Поручение было дано после того, как Александр Бастрыкин провел прием граждан.

«Граждане из Омской области пожаловались на невыплату заработной платы со стороны руководства НП «Волейбольный клуб «Омичка» в 2015 году. За пять лет следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела», - сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По данным информагентства, глава СКР потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба.

«Омичка» долгое время выступала в женской российской волейбольной Суперлиге. В 2013 и 2014 годах выигрывала бронзовые медали. По окончании сезона 2015/2016 клуб был объявлен банкротом и прекратил существование.

Фото: сайт волейбольного клуба «Омичка»