Антиковидные ограничения постепенно снимают в Омской области

В Омской области утвердили сроки отмены ряда ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

«С начала следующей недели смогут возобновить оказание услуг фуд-корты в торговых комплексах. С 12 февраля в прежний режим работы войдут рестораны, кафе и бары - им отменят запрет на работу в ночное время с полуночи до 6 утра. Начнут открываться детские игровые комнаты и детские развлекательные центры», - говорится о предстоящих изменениях режима на портале правительства Омской области.

Кроме того, с 1 февраля разрешено проведение спортивных мероприятий, независимо от вида спорта и уровня соревнований. С 15 февраля зрителям разрешат присутствовать на них, но на трибунах должно быть занято не более 50% мест.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии число случаев заражения COVID-19 в Омской области достигло 36 650, скончались 1 072 пациента. Но в последнее время число выздоровевших больных в сутки значительно превышает количество новых случаев заражения.

Сегодня в министерстве здравоохранения Омской области прошло аппаратное совещание. В ходе него было заявлено, что все поликлиники региона должны обеспечивать запись желающих получить прививку от коронавируса. Помимо работы с порталом госуслуг, лечебные учреждения обязаны обеспечить беспрепятственную возможность записаться по телефону и при очном обращении в регистратуру.