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Дмитрий Маевский: В ОмГТУ будут созданы центры по поддержке инновационных разработок

Главная Общество
Омск
11:34 1 Февраля 2021
азия, соглашение, университет, совет, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский встретился с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым. Стороны обсудили долгосрочное сотрудничество в научно-исследовательской и образовательной сферах и выразили взаимную заинтересованность в развитии многовекторного экономического, научного и культурного сотрудничества России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Итогом встречи стало подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между двумя организациями.

В рамках договоренностей предполагается наладить взаимодействие с ведущими учебными заведениями Юго-Восточной Азии по совместной реализации научно-исследовательских и прикладных программ, а также выстраиванию сетевых образовательных программ и программ студенческой мобильности. В частности, перспективными сферами сотрудничества с азиатскими партнерами являются энергетика, микроэлектроника, радиотехника, новые материалы и информационные технологии.

«Реализации данных программ будет способствовать организации совместно с Деловым советом Россия-АСЕАН, российскими компаниями и ведущими научно-исследовательскими институтами Юго-Восточной Азии дизайн-центров и инжиниринговых центров в ОмГТУ по поддержке инновационных разработок, в том числе в области нефтехимии и радиоэлектроники», - отметил Дмитрий Маевский.

Также ОмГТУ было предложено создание на базе университета экспортно-ориентированных образовательных программ в области нефтепереработки, разработки промышленных катализаторов крекинга и риформинга.

Деловой совет Россия-АСЕАН объединяет крупнейшие российские компании и банки, оказывает практическое содействие отечественным предпринимателям и деловым кругам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в развитии многовекторного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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