Пресс-конференция «Раздельный сбор отходов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о раздельном сборе мусора.

В качестве спикеров в ней участвуют:

Мария Заздравных - исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области НП «ЖКХ Контроль»;

Содном Будатаров - руководитель образовательной программы ИГСУ РАНХиГС «Управление отходами производства и потребления», руководитель лаборатории ИГСУ РАНХиГС по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла, основатель и руководитель экспертной группы Wasteconsulting (онлайн);

представители ООО «Магнит», МЕГА ОМСК, министерства природных ресурсов и экологии Омской области, руководители управляющих компаний, ТСЖ.