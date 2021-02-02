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Пресс-конференция «Раздельный сбор отходов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:58 2 Февраля 2021
мусор, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о раздельном сборе мусора.

В качестве спикеров в ней участвуют:

Мария Заздравных - исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области НП «ЖКХ Контроль»;

Содном Будатаров - руководитель образовательной программы ИГСУ РАНХиГС «Управление отходами производства и потребления», руководитель лаборатории ИГСУ РАНХиГС по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла, основатель и руководитель экспертной группы Wasteconsulting (онлайн);

представители ООО «Магнит», МЕГА ОМСК, министерства природных ресурсов и экологии Омской области, руководители управляющих компаний, ТСЖ.

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