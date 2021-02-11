Этнический комплекс сибирских татар открылся в омском селе

В омском селе Уленкуль открылся этнокомплекс «Усадьба сибирского (бухарского) татарина». В церемонии принял участие вице-премьер Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Село находится в Большереченском районе Омской области. По переписи 1928 года в Уленкуле находилось около 70 дворов бухарцев – выходцев из Бухарского ханства, принявших участие в формировании сибирских татар. В настоящее время в селе проживает более 600 человек.

«В рамках данного проекта предполагается объединить в единую сеть имеющиеся элементы традиционной материальной и духовной культуры сибирских татар: жилые и хозяйственные постройки, ремесла, одежда, кухня, фольклор. Планируется, что комплекс станет местом посещения туристов с погружением в национальную среду. Это предполагает переодевание в национальную одежду, игровую и культурную программу, спортивные состязания, участие в мастер-классах по выпечке блюд национальной кухни, рыболовство, сбор ягод, грибов и трав (в зависимости от сезона), обучение народным ремеслам», - говорится в сообщении портала правительства Омской области.

Отмечается, что проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, правительства региона и татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият».

Летом 2018 года в селе Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области открылся музейно-этнографического комплекс, посвященный быту чатских татар.

Фото: портал правительства Омской области