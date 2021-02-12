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«Бизнес с сибирским характером» - авторская номинация «Радио Сибирь» для успешных омских предпринимателей малого и среднего бизнеса

Главная Общество
Омск
11:02 12 Февраля 2021
радиостанция, премия, номинация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске 11 февраля наградили лучших представителей малого и среднего бизнеса в рамках первой региональной премии «Предприниматель ГОроДА». «Радио Сибирь» и «Омск Здесь» поддержали инициативу не только информационно.

Команда радиостанции учредила авторскую номинацию - «Бизнес с сибирским характером». Победителем в ней стала фирма «SIBIRTEA» - производитель чая на основе исконно русской травы кипрей, растущей в Сибири, более известной как Иван-чай. Исполнительный директор радио Кирилл Колясин поздравил лауреата и вручил ему сертификат в размере 50 тысяч рублей на проведение рекламной кампании. На этом подарки от радио с сибирским характером не закончились. Победителям пяти основных номинаций вручили специальное приглашение в программу «Гостевой час». Все участники премии получили электронные сертификаты с 20% процентной скидкой на рекламное размещение в эфире «Радио Сибирь. Омск».

Премию «Предприниматель ГОроДА» для малого и среднего бизнеса организовали Фонд поддержки предпринимательства Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В наблюдательный совет вошли менторы – известные и опытные омские бизнесмены. В течение полутора месяцев они рассмотрели более 500 заявок участников.

Призовой фонд премии «Предприниматель ГОроДА» – более полумиллиона рублей. Главный приз Премии – личная встреча с топ-менеджером федерального уровня.

«Лидеры каждой номинации Премии получат возможность в начале марта встретиться с топ-менеджером крупнейшей IT-компании – генеральным директором компании 2ГИС Верой Гармаш. Уверен, общение с лидером такой компании будет интересно и полезно для лучших омских предпринимателей», – рассказал управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.

«Радио Сибирь» — информационно-музыкальная радиостанция, которая уже 27 лет вещает в крупнейших городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также имеет охват более 6 млн человек. Принадлежит холдингу МКР-Медиа. В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей.  Музыкальное наполнение эфира, «Музыка с сибирским характером» — самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

«Омск Здесь» - омское информационное агентство, которое имеет охват более 300 000 посетителей сайта в месяц. С 2011 года «Омск Здесь» ежедневно освещает различные сферы жизни региона: культура, общественная жизнь, политика, экономика, технологии спорт, и другие. 

Фото: «Омск Здесь»

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