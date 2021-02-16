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Пресс-конференция «Как укрепить иммунитет» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Омск
11:58 16 Февраля 2021
здравоохранение, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Как укрепить иммунитет». Она посвящена профилактике заболеваний и поддержке иммунитета.

Спикеры:

Михаил Поляк - заведующий отделом мониторинга здоровья «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», врач-методист;

Елена Надей - доцент кафедры «Внутренних болезней и семейной медицины ДПО» ОмГМУ к.м.н., иммунолог;

Мария Вершинина - профессор кафедры «Внутренних болезней и семейной медицины ДПО» ОмГМУ, д.м.н. доцент.

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