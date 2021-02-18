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В Иртыше оказалось слишком много ртути

Главная Общество
Омск
07:14 18 Февраля 2021
загрязнение, город, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Содержания ртути в реке Иртыш в черте Омска превысило норму от трех до пяти раз зафиксировано. Эти данные привело ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По его сообщению, 15 февраля в воде в двух точках выше и ниже по течению относительно центра города содержание ртути - от 0,032 до 0,041 мкг/л - соответствует высокому уровню загрязнения.

«Под высоким загрязнением... понимается максимальное разовое содержание веществ в концентрациях, превышающих ПДК от трех до пяти раз», - процитировал ведомство ТАСС.

В информагентстве со ссылкой на «Омскводоканал» также отметили, что загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения Омска. В областном министерстве природных ресурсов и экологии Омской области добавили, что результаты проб переданы в Росприроднадзор, специалисты которого будут выявлять источник загрязнения.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года Росприроднадзор подтвердил два факта загрязнения Иртыша в Омской области нефтепродуктами.

Фото: pixabay.com

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