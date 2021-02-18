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Пресс-конференция «Подростковая наркомания: лечение и профилактика» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Омск
12:16 18 Февраля 2021
пресс-конференция, мкр, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная профилактике зависимостей среди подростков, в том числе наркомании.

Спикеры:

Алена Гаврилова, заместитель главного врача БУЗОО «Наркологический диспансер»;

Кристина Каравай, начальник отдела по обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Омска;

Сергей Руденко, заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области;

Евгений Величев, учредитель фонда «Здоровье Нации».

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