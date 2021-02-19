«Шеф, трогай!» на «Радио Сибирь. Омск»

В преддверии Дня защитника Отечества «Радио Сибирь. Омск» приготовило для всех мужчин увлекательную игру сезона - «Шеф, трогай!».

Весь день, 20 февраля, слушатели «Радио Сибирь» могут приехать на одну из АЗС «Топлайн», которую назовут в эфире. Там их встретит ведущий радиостанции и предложит на ощупь понять, что же находится в загадочном кубе.

Куб поделен на 3 отсека. Участнику необходимо выбрать 1 отсек и на ощупь угадать его содержимое. Если игроку это удастся, то он получает содержимое в подарок от сети АЗС «Топлайн» или «Радио Сибирь. Омск». Это может быть как вкусное лакомство, так и новая щетка для автомобиля, и конечно, самый желанный приз для автомобилистов - топливная карта. Общий призовой фонд акции - 100 литров!

Акция будет проходить 20 февраля, с 9:00 до 17:00 на АЗС «Топлайн» Омска.