На трассах Омской области приостановили движение автобусов

ФКУ «Сибуправтодор» приняло решение закрыть сегодня движение пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области. Причиной стали сильные метели.

Ограничение будет действовать до 17:00 местного времени.

«Омичам, планирующим выезд за пределы городской черты на пассажирском автотранспорте, следует скорректировать свои планы с учетом ограничений. Автолюбителям рекомендуется также отложить поездки в районы области – из-за погодных условий возможны снежные заносы на автодорогах», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Омской области.

О предстоящем ухудшении погоды в регионе стало известно вчера. Также 23 февраля было закрыто движение для всего транспорта на автодорогах в Северо-Казахстанской области соседнего Казахстана.

Сегодня несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Омск были перенаправлены в новосибирский аэропорт. В Омске уборкой снега занимаются 397 единиц спецтехники, 350 дорожных рабочих и механизаторов. С 22 по 23 февраля на снежные полигоны вывезли более 10 тыс. куб. м снега.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области