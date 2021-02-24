Эколог Сергей Костарев: превышения уровня ртути в Иртыше – это сигнал для более подробного изучения

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщений Сергей Костарев отметил, что превышение ртути может говорить о проблеме, которую много лет поднимают защитники окружающей среды.

«Сообщения о ртути в Иртыше вызывают тревогу, которая имеет многолетнюю предысторию. Еще в прошлом века в Павлодаре на заводе «Химпром» образовалось большое загрязнение почвы ртутью, что стало угрожать реке, протекавшей на расстоянии нескольких километров. Ситуация уже на протяжении четверти века регулярно описывается в прессе, а ответственные органы принимали программы и обещали уже давно ситуацию исправить. Даже была построена «стена в грунте», которая существенно притормозила движение ртути к реке. Но не могла остановить совсем. Далее планировалось извлечь всю тысячу тонн загрязненного грунта и демеркуризировать (очистить) его. Не получилось. Почему – вопрос открытый, но сейчас важнее не разбираться в причинах, а выполнить планы и чем быстрее, тем лучше», - считает эколог.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине февраля ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило о том, что содержания ртути в Иртыше в черте Омска превысило норму от трех до пяти раз. Загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения Омска.

По мнению Сергея Костарева, проведенные наблюдения и превышения уровня ртути в воде Иртыша – это сигнал для более подробного изучения проблемы. Нужно выяснить – действительно ли причиной может быть участок в Павлодаре.

«Возможно, что это загрязнение с какой-нибудь большой нелегальной свалки ртутьсодержащих ламп, которые сотнями тысяч выбрасывались в прошедшие годы. Но в любом случае, павлодарское ртутное загрязнение – это проблема замедленного действия, которую надо обязательно остановить», - отметил специалист.

Фото: «Омск Здесь»