24 февраля
Омск
погода -10 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Эколог Сергей Костарев: превышения уровня ртути в Иртыше – это сигнал для более подробного изучения

Главная Общество
Омск
13:26 24 Февраля 2021
экологи, река, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщений Сергей Костарев отметил, что превышение ртути может говорить о проблеме, которую много лет поднимают защитники окружающей среды.

«Сообщения о ртути в Иртыше вызывают тревогу, которая имеет многолетнюю предысторию. Еще в прошлом века в Павлодаре на заводе «Химпром» образовалось большое загрязнение почвы ртутью, что стало угрожать реке, протекавшей на расстоянии нескольких километров. Ситуация уже на протяжении четверти века регулярно описывается в прессе, а ответственные органы принимали программы и обещали уже давно ситуацию исправить. Даже была построена «стена в грунте», которая существенно притормозила движение ртути к реке. Но не могла остановить совсем. Далее планировалось извлечь всю тысячу тонн загрязненного грунта и демеркуризировать (очистить) его. Не получилось. Почему – вопрос открытый, но сейчас важнее не разбираться в причинах, а выполнить планы и чем быстрее, тем лучше», - считает эколог.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине февраля ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило о том, что содержания ртути в Иртыше в черте Омска превысило норму от трех до пяти раз. Загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения Омска.

По мнению Сергея Костарева, проведенные наблюдения и превышения уровня ртути в воде Иртыша – это сигнал для более подробного изучения проблемы. Нужно выяснить – действительно ли причиной может быть участок в Павлодаре.

«Возможно, что это загрязнение с какой-нибудь большой нелегальной свалки ртутьсодержащих ламп, которые сотнями тысяч выбрасывались в прошедшие годы. Но в любом случае, павлодарское ртутное загрязнение – это проблема замедленного действия, которую надо обязательно остановить», - отметил специалист.

Фото: «Омск Здесь»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: На трассах Омской области приостановили движение автобусов

На трассах Омской области приостановили движение автобусов

24 Февраля 2021 г.
В регионе разбушевались метели
Новости Омска: Пресс-конференция «День студенческих отрядов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «День студенческих отрядов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19 Февраля 2021 г.
День студенческих отрядов отмечается 17 февраля
Новости Омска: «Шеф, трогай!» на «Радио Сибирь. Омск»

«Шеф, трогай!» на «Радио Сибирь. Омск»

19 Февраля 2021 г.
Игра в преддверии Дня защитника Отечества
Новости Омска: Пресс-конференция «Подростковая наркомания: лечение и профилактика» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Подростковая наркомания: лечение и профилактика» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18 Февраля 2021 г.
Пресс-конференция посвящена профилактике зависимостей среди подростков
Новости Омска: В Иртыше оказалось слишком много ртути

В Иртыше оказалось слишком много ртути

18 Февраля 2021 г.
Росприроднадзор выявит источник загрязнения
Новости Омска: Пресс-конференция «Как укрепить иммунитет» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Как укрепить иммунитет» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 Февраля 2021 г.
Она посвящена профилактике заболеваний и поддержке иммунитета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Руководитель ФАР Максим Едрышов: рост цен на бензин связан с введением новых акцизов и пошлин

Руководитель ФАР Максим Едрышов: рост цен на бензин связан с введением новых акцизов и пошлин

22 Февраля 2021 г.
Цена на бензин на АЗС в январе выросла на 8,5% к уровню декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru