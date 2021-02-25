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На Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу

Главная Общество
Омск
10:26 25 Февраля 2021
радиостанция, шоу, приз
Автор: Sibnovosti.ru
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24 февраля в эфире Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу - «Energy Interaсtive». По будням с 9:00 до 10:00 слушатели могут не только поучаствовать в интерактивном обсуждении, но и принять участие в розыгрышах, акциях и конкурсах, а самое главное - зарядиться энергией на весь день!

Вместе с ведущими Юлией Макеевой и Никитой Рублёвым в эфире будем каждый день обсуждать что-то новое: «Твоя первая работа?», «Твои планы на выходные?», «Твой девиз на весну?».

24 февраля уже был вручен первый приз за самый оригинальный комментарий  - билет на «NRJ - каток». Ведущие принимают комментарии  в социальных сетях Радио Energy ВК и Инстаграм. А «приветы» и поздравления  можно прислать в WhatsApp: +7 923 03 56 891.

Energy Interaсtive сделает утро аудитории ярким и интересным. Включайте и включайтесь с Радио ENERGY - ОМСК по будням с 9:00 до 10:00 на частоте 89.1 Fm.

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